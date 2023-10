A cura della Redazione

Ancora un incidente a Venezia, ancora a Mestre e sempre un autobus "protagonista". Il mezzo del trasporto pubblico urbano, elettrico, nella serata di sabato, dopo aver perso il controllo ha impattato contro un pilastro di un palazzo sull'altro lato della carreggiata rispetto al senso di marcia in cui procedeva.

Lo schianto è stato forte, tanto che la parte anteriore del veicolo è andata completamente distrutta, avendo preso frontalmente la struttura in cemento. Ferito l'autista, 14 i passeggeri rimasti contusi.

Sul posto i vigili del fuoco e la Polizia Locale, che hanno soccorso le persone coinvolte e messo in sicurezza l'area e l'edificio.

Da chiarire le cause del sinsutro, che rimanda alla tragedia di qualche giorno fa sul cavalcavia, a Mestre, in cui hanno perso la vita 21 persone, precipitate insieme al veicolo - anche in quel caso elettrico - sulla strada sottostante dopo che il bus era sbandato. Il susseguente incendio aveva provocato il decesso delle povere persone a bordo, tra cui lo stesso conducente.