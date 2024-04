A cura della Redazione

Israele ha lanciato un attacco contro l'Iran, proprio nel giorno del compleanno della Guida suprema Ali Khamenei.

Nella notte sono state segnalate esplosioni nei pressi di Esfahan, dove è stata colpita una base aerea militare. Gli Usa hanno confermato l'attacco e fatto sapere di non aver autorizzato Tel Aviv. Israele, dal canto suo, aveva preavvisato gli Stati Uniti dell'imminente raid, assicurando che non avrebbe colpito i siti nucleari.

L'Aiea ha confermato l'assenza di danni alle strutture. Una fonte dello Stato ebraico ha definito il raid "un segnale all'Iran che Israele ha la capacità di colpirlo all'interno del territorio". L'attacco è stato dunque "limitato": in tutto sono stati abbattuti tre droni sopra Esfahan.

Secondo Itamar Ben Gvir, ministro israeliano della Sicurezza nazionale e leader di destra radicale, l'aggressione all'Iran è stata "moscia". Dopo averlo chiuso per precauzione, l'Iran ha riaperto lo spazio aereo. Secondo gli analisti, l'attacco israeliano ha rispettato le sollecitazioni di Usa e alleati per non aumentare la tensione nella regione. La previsione è che Teheran non risponderà. Il ministro Antonio Tajani ha confermato "tutti gli italiani che vivono in Iran sono al sicuro".

Crosetto: "Al lavoro per scongiurare un'altra escalation"

"Ricevo costanti aggiornamenti e seguo gli sviluppi della situazione in Medioriente. Con gli alleati e partner stiamo lavorando per scongiurare un'ulteriore escalation, invitare le parti alla moderazione affinché non si arrivi a un punto di non ritorno". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Tajani: "Gli italiani in Iran sono al sicuro"

"Ho parlato con la nostra ambasciatrice in Iran e sto seguendo gli sviluppi della situazione a seguito delle esplosioni notturne a Esfahan. Ne parleremo con i ministri degli Esteri nella sessione del G7 di Capri. Al momento nessuna criticità per gli italiani che vivono in Iran". Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, confermando che "i nostri connazionali sono al sicuro".