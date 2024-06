A cura della Redazione

Brutta avventura per un uomo sulla trentina aggredito mentre nuotava in una laguna messicana.

Un filmato terrificante ha catturato l'agghiacciante calvario dell'uomo mentre l'enorme coccodrillo lo inseguiva dopo essersi avvicinato di soppiatto alle sue spalle. Il filmato mostra il nuotatore in preda al panico che si dibatte nella laguna messicana mentre l'ombra del mostruoso rettile scivola verso di lui prima di cercare di afferrargli una gamba.

Il 30enne riesce a nuotare fino a un gigantesco muro di pietra mentre cerca di sfuggire alle grinfie del coccodrillo. Dopo aver tentato di sollevarsi, il nuotatore inizia a colpire il coccodrillo alla testa. Il terrificante filmato è stato girato da uno spettatore in preda al terrore mentre l'uomo tentava di fuggire.

Ad un certo punto, si vede il giovane gettare la testa all'indietro mentre cerca di acquisire abbastanza forza per sollevarsi verso la libertà. Dopo pochi secondi, il video mostra l'uomo che scompare dietro il muro mentre si immerge in acqua. Presto riappare e lo si vede saltellare su e giù nella laguna, cercando di combattere la bestia. Usando il muro di pietra come leva, l'uomo sfrutta l'improvvisa scarica di adrenalina derivante dall'attacco del coccodrillo per liberarsi dall'acqua e gettarsi oltre il muro. Subito dopo la pubblicazione il video è diventato virale, con l'immagine dell'uomo con una brutta ferita.