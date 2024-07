A cura della Redazione

Donald Trump è stato colpito da spari ad un comizio in Pennsylvania. Eraano le 6 del pomeriggio negli Stati Uniti, mezzanotte in Italia.

Il tycoon è stato subito circondato dal secret service e si è rialzato, cosciente, ma è stato visto sanguinare dall'orecchio destro. Una volta in piedi Trump ha alzato il pugno. La folla lo ha salutato con grida di incoraggiamento ma era anche in preda al panico per gli spari uditi.

Il colpo schivato da Trump avrebbe colpito una donna dietro di lui uccidendola, mentre riulterebbe ferita un'altra persona. L'omicida sarebbe stato neutralizzato ed ammazzato dai servizi segreti.

Donald Trump è ricoverato in un ospedale locale, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni.