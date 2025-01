La bravissima e affascinante giornalista Tiziana Panella, conduttrice della trasmissione pomeridiana Tagadà sula La 7, si è sposata il 18 gennaio. Il matrimonio con Vittorio Emanuele Parsi, docente di Relazioni Internazionali alla Cattolica di Milano, è stato celebrato ad un anno esatto dal risveglio dal coma del professore universitario, esperto di geopolitica, che alla fine di dicembre 2023 ebbe un grave malore in seguito ad una dissezione aortica.

Operato d’urgenza, fu salvato, ed ora simbolicamente ha voluto festeggiare proprio in quel giorno della sua rinascita alla vita l’unione con la Panella. Erano presenti non solo le tre figlie di lui ma anche la figlia di lei, nate da precedenti matrimoni, e, per gratitudine, i medici che lo hanno operato, cardiochirurghi all’ospedale di Treviso.

Ha 63 anni ed è ufficiale della riserva selezionata della Marina Mitare con il grado di capitano di fregata, ha partecipato anche all’Operazione Mare Sicuro. È stato docente presso diverse università straniere e editorialista per alcuni giornali italiani.

Tiziana Panella ha 56 anni, è giornalista professionista, autrice e conduttrice televisiva di diverse trasmissioni sulla Rai e su La 7. All’inizio della sua carriera ha collaborato con Il Mattino e Il giornale di Napoli, ha scritto il suo primo libro "Le parole della fame” dopo un reportage in Mozambico. È stata anche assessore alle Politiche e ai Beni Culturali della Provincia di Caserta.