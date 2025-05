A cura di AdnKronos

"Mi spiace non poter essere presente di persona, grazie per l'invito. Ci tengo a dare la mia vicinanza e solidarietà a questa 'Maratona Bullismo', otto ore di attività per dare un segnale forte contro il bullismo, iniziative come queste sono davvero importanti e efficaci, dimostrano che vi è una sensibilità diffusa, contro quella che rimane una piaga da debellare".

Lo ha detto il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, in un video-messaggio inviato alla 'Maratona Bullismo' in corso al Palazzo dell'Informazione dell'Adnkronos a Roma, in cui viene presentato il primo rapporto dell'Osservatorio nazionale bullismo e disagio giovanile. "Contro il bullismo tutti i prima linea", è l'appello della seconda carica dello Stato.