A cura di AdnKronos

E' in corso alla procura di Busto Arsizio nel varesotto l'interrogatorio di un conoscente di Vasilica Potincu, indagato per l'omicidio della 35enne rumena trovata domenica mattina morta, con un coltello conficcato nella schiena, in un appartamento a Legnano, nel Milanese, utilizzato dalla vittima per svolgere attività di escort.

Scartata l'ipotesi che ad uccidere la donna sia stato l'ex marito, un connazionale 38enne che domenica sera si è costituito a Brescia per reati predatori per cui era stato condannato in Romania (su di lui pendeva dal 15 maggio scorso un mandato d'arresto europeo), le indagini sull'omicidio, condotte dai carabinieri del gruppo di Rho e del nucleo investigativo di Milano e coordinate dal pm di Busto Arsizio Ciro Caramore, si sono indirizzate sul giro di clienti che la vittima accoglieva nell'appartamento.

Analizzato i filmati delle telecamere del comune di Legnano, i conta targhe e le celle telefoniche, gli investigatori sono arrivati al conoscente di Vasilica. L'abitazione dell'uomo, residente nel Milanese, ma non a Legnano, è stata perquisita questa mattina.