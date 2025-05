A cura di AdnKronos

"La tutela degli animali è un tema che sta particolarmente a cuore agli italiani; molti si dichiarano contrari a pratiche che ne implicano lo sfruttamento o il danneggiamento: sulla vivisezione si dice contrario il 78,7%, riguardo alla caccia il 68,3%, sull'utilizzo delle pellicce il 79,4%, sull'utilizzo degli animali nei circhi il 76%". Lo evidenzia il 37esimo Rapporto Italia dell'Eurispes, che a partire dallo scorso anno ha ampliato il campo di indagine, introducendo quesiti relativi "agli allevamenti intensivi per uso alimentare (71,4% di contrari), all'abbattimento di animali in sovrannumero rispetto alla sostenibilità del territorio in aree extraurbane (66% di posizioni contrarie) o in sovrannumero vicino o all'interno di aree urbane (60,1% di pareri a sfavore)", si legge nel report.

"Solo per quanto concerne l'abbattimento di animali potenzialmente pericolosi per l'uomo, se si avvicinano alle aree abitate - si precisa - la percentuale degli sfavorevoli fa registrare una certa flessione, ma rappresenta comunque oltre la metà del campione (54,7%)".