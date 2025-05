A cura di AdnKronos

Alla fine arriva l’Estate, sembra in ritardo ma non lo è. Siamo ancora in Primavera e, in questo periodo, avvengono gli ultimi scontri tra l’aria fredda polare e i primi caldi nordafricani. Anche nelle prossime ore, un fronte, collegato ad un ciclone scandinavo, provocherà qualche rovescio sulle adriatiche e sul Sud peninsulare, accompagnato anche da un fastidioso vento fresco dai Balcani. Si tratterà dell’ultimo momento instabile prima di una lunga fase simil-estiva su gran parte del Paese. Il Ponte del 2 giugno sarà molto bello, attenzione solo a forti temporali sulle Alpi tra domenica e lunedì.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma l’espansione dell’Anticiclone delle Azzorre sul nostro Paese con condizioni via via sempre più estive. Nel dettaglio si prevede, sole pieno al Centro-Nord con temperature che supereranno anche i 30°C a Roma e non solo; sul meridione invece, come detto, ombrelli a tratti aperti per l’ultimo giovedì di maggio.

Venerdì 30 segnerà il momento iniziale della ‘democrazia meteorologica’: sarà bello da Nord a Sud, nessuno escluso. Le temperature massime continueranno a salire, mentre le minime saranno ancora fresche e gradevoli: questo ci permetterà sonni tranquilli, mentre di giorno inizieremo a sudare.

Nel weekend il sudore aumenterà, in particolare in Pianura Padana centro-orientale, Sardegna e fondovalle alpini: ecco che l’afa inizierà a farci soffrire. Sentiremo sempre più spesso parlare di indici biometeorologici, parametri meteo connessi allo stato di sofferenza o di benessere del corpo umano come effetto della combinazione di temperatura ed umidità: ‘Temperatura Percepita’, ‘Heat Index’ (Indice di Calore), ‘Humidex’ e il recente, e spesso usato da iLMeteo, ‘Stress Index’.

Per domenica 1 giugno, inizio dell’Estate meteorologica, lo ‘Stress Index’ salirà, per la prima volta nel 2025, a livello di ‘Cautela’ tra Emilia Romagna e basso Veneto: lo Stress Index, come si capisce dal nome, indica lo stress meteo che dovremo sopportare nella prossima calda estate italiana. Per combattere lo ‘Stress Index’ dovremo nuovamente seguire il mantra meteo, bere 2 litri di acqua, non uscire nelle ore più calde etc. etc., lo statuto estivo della sopravvivenza fisica contro il caldo africano. Benvenuta Estate!

NEL DETTAGLIO

Giovedì 29. Al Nord: bel tempo e caldo in aumento. Al Centro: piovaschi sulle coste adriatiche al mattino, sole e caldo altrove. Al Sud: temporali sparsi sul settore peninsulare.

Venerdì 30. Al Nord: bel tempo e caldo ancora in aumento. Al Centro: sole e caldo estivo. Al Sud: bel tempo e caldo in aumento.

Sabato 31. Al Nord: bel tempo e caldo in ulteriore aumento con condizioni di afa. Al Centro: sole e caldo estivo. Al Sud: sole e caldo estivo.

TENDENZA: sereno e sempre più caldo, qualche temporale su Alpi e Prealpi tra domenica e lunedì 2 giugno.