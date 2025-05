A cura di AdnKronos

Incidente stradale mortale lungo la strada provinciale 134 a Motta Sant'Anastasia, nel Catanese. La vittima è una bimba di appena 15 mesi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'auto guidata dalla mamma, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro il muro perimetrale di un'abitazione. Per la piccola, immediatamente soccorsa e trasportata all'ospedale Garibaldi Nesima di Catania, non c'è stato nulla da fare. Inutili i tentativi dei medici di strapparla alla morte.

Nel violento impatto è rimasta ferita anche la madre. La donna non sarebbe in gravi condizioni.