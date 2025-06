A cura di AdnKronos

Torna la Luna di Fragola. L’appuntamento con una delle lune piene più rare è per l'11 giugno 2025. Ma perché si chiama così?

Il nome 'Luna di Fragola' affonda le sue radici nelle tradizioni dei nativi americani per i quali giugno era il mese della raccolta delle fragole e la Luna piena che lo accompagnava portava questo nome agricolo e simbolico. In Europa la stessa Luna era detta anche del Miele, altro nome poetico per indicare un periodo di abbondanza, matrimoni e raccolti. Allora si sapeva però che la Luna non si tingeva davvero di rosa.

Quest'anno l’evento astronomico si verificherà l’11 giugno 2025 alle 09:44 (ora italiana) quando nel nostro Paese sarà giorno. La vera occasione per osservarla sarà la notte tra il 10 e l’11 giugno, quando la Luna sarà estremamente bassa sull’orizzonte, più del solito. Chi abita in città, o non ha una visuale completamente libera verso est e poi verso ovest, potrebbe non vederla affatto. In pratica, anche nel cuore della notte, quando dovrebbe dominare il cielo, rimarrà schiacciata verso l’orizzonte.