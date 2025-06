A cura di AdnKronos

Incidente mortale oggi, giovedì 19 giugno, sul Lungotevere a Roma. A perdere la vita è stata una ragazza di 22 anni dopo che lo scooter sul quale viaggiava insieme a un 23enne, si è scontrato con un minivan guidato da un 28enne.

Lo scontro intorno alle 12 sul lungotevere Flaminio all'altezza del civico 78. Inutili i tentativi dei sanitari del 118 di rianimare la giovane, mentre il ragazzo è stato trasportato all'ospedale Gemelli per le ferite riportate.

In corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro. Temporaneamente chiuso il tratto del lungotevere da Ponte Duca D'Aosta a piazza Gentile da Fabriano in direzione della piazza.