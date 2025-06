A cura di AdnKronos

Il sito nucleare iraniano di Isfahan è stato nuovamente preso di mira da Israele all'alba di oggi, rende noto l'agenzia iraniana Fars, precisando che non ci sono fughe di sostanze nocive o vittime. La fonte della notizia è il vice governatore della provincia.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi incontrerà nelle prossime ore a Istanbul, dove è già arrivato come rende noto Tasnim, i ministri degli Esteri dei Paesi dell'Organizzazione per la cooperazione islamica, in tutto rappresentanti di una quarantina di Paesi, si anticipa. "Auspichiamo una dichiarazione ferma di condanna degli attacchi israeliani. Comunicheremo la verità dell'Iran al mondo. Attaccare i nostri siti nucleari, che hanno scopo pacifico, e che sono sotto la supervisione dell'Aiea, è un crimine imperdonabile. Che avrà implicazioni gravi per il diritto internazionale, in particolare per il Trattato di non proliferazione e per la credibilità dell'Aiea", ha dichiarato. "L'Iran si manterrà fermo contro l'aggressione israeliana e risponderà come necessario, sulla base del suo diritto legittimo all'autodifesa", ha aggiunto dopo aver incontrato ieri a Ginevra i ministri degli esteri di Gran Bretagna, Francia e Germania.