A cura di AdnKronos

Nuova acquisizione per Italian Exhibition Group (Ieg) che ha rilevato la quota di maggioranza della Movestro Srl, società ideatrice e organizzatrice dell’Italian Bike Festival. Ibf è il Salone internazionale della bici che dal 2018 a Rimini richiama l’attenzione del mercato; è la piattaforma leader europea per il settore della bike industry e la mobilità sostenibile. L’ultima edizione, a Misano World Circuit nel settembre 2024, l’hanno animata oltre 600 brand insieme a 57mila consumatori finali e operatori del settore. A Ibf vengono presentate le nuove tendenze e l’innovazione in un ecosistema dell’accoglienza con oltre 300 hotel bike friendly presenti sulla costa romagnola.

“Ieg è un organizzatore fieristico globale - commenta l’ad di Ieg, Corrado Peraboni - che guarda a settori in crescita, di forte respiro internazionale e in grado di offrire esperienza e contenuti di valore, oltre che business. Lavoreremo insieme allo staff storico per sviluppare ulteriormente Ibf, evento capace in questi anni di intercettare pienamente l’impennata del settore industriale di riferimento e la passione della gente per il cicloturismo”.

“È un grande piacere per noi aggiunge Fabrizio Ravasio, fra gli ideatori di Italian Bike Festival - unirci a Ieg per contribuire allo sviluppo dell'Ibf. Questa unione è il frutto di una stima reciproca e profonda per il lavoro svolto da entrambe le parti, maturata negli anni. La visione di Ieg ha sempre coinciso con la nostra nell'individuare la bici come chiave dell'economia del futuro e nel proporre la fiera come motore economico fondamentale per questo mercato. Insieme lavoreremo a consolidare l’Ibf sempre di più come hub cruciale per domanda e offerta, opportunità di business, ma ancor più come vetrina per l’innovazione”.

La bike economy è prossima ai 3 miliardi di fatturato (fonte: Associazione nazionale ciclo motociclo accessori), con ricadute occupazionali che fotografano la forza lavoro a 17.600 unità. L’export produce un surplus di 75 milioni di euro e comunque la bike economy italiana si afferma come un fenomeno economico, modello di sviluppo che integra sostenibilità, tecnologia e valorizzazione del territorio. La leadership del salone si colloca anche in un segmento economico turistico che per l’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio Isnart (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche) valeva nel 2023 quasi 57 milioni di presenze, per un impatto economico diretto superiore ai 5,5 miliardi.

L’obiettivo di Ieg è quello di dare ulteriore impulso alla già costante e potente crescita dell’Ibf. I manager fondatori, protagonisti degli straordinari risultati commerciali e di partecipazione conseguiti in questi anni, resteranno insieme a Ieg al timone della manifestazione. Ieg ha programmato lo sviluppo dell’Italian Bike Festival secondo un piano industriale condiviso e contribuirà con la sua esperienza organizzativa, derivante dall’essere il player fieristico leader internazionale nell’organizzazione di manifestazioni di proprietà, coniugata con la solidità finanziaria riconosciuta dal mercato azionario. Da subito Ieg agirà per incrementare il pubblico e il suo coinvolgimento, investendo sulle relazioni e sul brand, anche in vista dello svolgimento di Velo-City, il principale appuntamento mondiale sulla ciclabilità previsto nel 2026 al Palacongressi di Rimini.

Saranno mantenute e ulteriormente consolidate le connessioni istituzionali col territorio, in particolare con l’Azienda di Promozione Turistica dell’Emilia-Romagna e Visit Romagna che in questi anni ha supportato Ibf riconoscendone l’attrattività per un segmento strategico della domanda turistica. Ibf si inserisce nell’ampio portafoglio di manifestazioni legate alla transizione ecologica, alla mobilità e alla qualità della vita che Ieg organizza nel mondo.