A cura di AdnKronos

Nessuna lista nozze, nessun diamante in più, nessun pacchetto infiocchettato: il regalo più prezioso Jeff Bezos e Lauren Sanchez lo hanno fatto direttamente alla città di Venezia che li ospita per il giorno più importante della loro vita. Il fondatore di Amazon e la sua compagna, prossimi alle nozze in programma venerdì 27 giugno sull'isola di San Giorgio, hanno scelto di celebrare l'amore con un gesto che secondo gli sposi dovrebbe parlare alla coscienza del mondo: una donazione da tre milioni di euro destinata a salvaguardare Venezia, la laguna e il fragile ecosistema minacciato dai cambiamenti climatici.

Tre milioni, secondo quanto riferito all'Adnkronos, divisi equamente tra tre prestigiose istituzioni che operano sul territorio lagunare: il Corila (Consorzio per la Ricerca Lagunare), la Venice International University e l'Ufficio Unesco di Venezia. Tre enti che lavorano in silenzio, ogni giorno, per custodire il 'cuore liquido' della Serenissima e proiettarlo nel futuro con l'aiuto della scienza, dell'educazione e della cultura.

La notizia, trapelata grazie al sito statunitense Tmz, accompagna un invito di nozze tanto elegante quanto inusuale. Gli ospiti - un parterre stellare - sono stati invitati con partecipazioni nuziali con illustrazioni raffinate di gondole, canali incantati, farfalle da sogno e stelle cadenti. Ma soprattutto, con una richiesta affettuosa e netta: "Per favore, niente regali". Al loro posto, scrivono Jeff e Lauren, "abbiamo deciso di fare donazioni in vostro onore e con gratitudine per aver intrapreso il viaggio per festeggiare con noi a Venezia".

Una dichiarazione che suona come un manifesto d’intenti. Perché dietro l’immagine patinata della coppia più glamour dell’anno si nasconde un’attenzione crescente verso le grandi sfide ambientali, almeno così sembra e forse neppure per tacitare le proteste dei comitati veneziani 'No Bezos'. Non è la prima volta che Bezos mette in campo il suo impegno filantropico per la sostenibilità, basti pensare al suo Bezos Earth Fund, che mira a contrastare la crisi climatica globale. Ma in questo caso il gesto si fa intimo, personale, quasi poetico.

"Venezia, questo luogo magico ci ha regalato ricordi indimenticabili", si legge sull'invito di nozze. E così, mentre l'isola di San Giorgio e altre location si preparano a ospitare un matrimonio da favola, con vista mozzafiato sulla laguna e una parata di celebrità, Venezia, nelle intenzioni di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, almeno secondo quello che è stato fatto trapelare da una fonte qualificata tramite l'Adnkronos, "riceve il regalo più raro e necessario: attenzione, cura e investimenti concreti". Non è solo una promessa d'amore tra due persone. "È un patto con il futuro della città più fragile e incantata del mondo".

(di Paolo Martini)