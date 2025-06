A cura di AdnKronos

Mentre continuano ad arrivare invitati celebri dagli Stati Uniti, non si fermano le proteste a Venezia per il matrimonio da mille e una notte tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Oggi una ventina di attivisti di Extinction Rebellion hanno inscenato un flash mob di protesta contro le nozze di fronte alla Basilica di San Marco a Venezia. Due di loro sui trampoli vestiti da sposi rappresentavano la celebre coppia cui erano incatenati altri quattro testimoni dal nome di media, giustizia, governi e business. Due attivisti hanno provato ad arrampicarsi sui pennoni della piazza ma sono stati fermati dalla polizia.

"Secondo le stime, - scrive il collettivo su Instagram, lo stesso che ieri ha srotolato uno striscione di protesta sulla gru dell’hotel Danieli - l’1% più ricco della popolazione mondiale sia responsabile di circa il 20% dell’aumento della temperatura media globale, esercitando così un impatto sproporzionato sugli ecosistemi terrestri rispetto al resto della popolazione. La ricchezza dei supermiliardari come Zuckerberg, Musk e Bezos non fa che aumentare, così come la loro influenza sulla politica e sulla libertà di informazione, aggravando la crisi climatica e minacciando il funzionamento delle nostre democrazie".

Mentre altre proteste ‘a sorpresa’ sono attese in città durante la giornata, stasera nel chiostro della Madonna dell’Orto dalle 18 ci sarà la prima festa nuziale vip e gli ultimi ospiti stanno arrivando a Venezia. La zona è blindata e irraggiungibile sia per via acquea che terrestre. Ieri una nuova ordinanza del Comune di Venezia ha chiuso ogni via d’accesso anche a piedi.

Tra i grandi nomi arrivati oggi la regina dei talk Oprah Winfrey, che per l’occasione ha indossato un look casual e total white: una scelta saggia dato il caldo torrido di queste ore. Kim e Khloé Kardashian sono arrivate insieme alla mamma Kris Jenner e il compagno Corey. Kim ha sfoggiato un look total black con un paio di stivali pitonati, mentre la sorella Khloé ha puntato su una jumpsuit animalier. Infine, ‘Momager’ - una crasi tra ‘mom’ (‘mamma’) e ‘manager’, un soprannome dato dalle figlie - ha scelto un completo total black con pizzi e balze.

Sbarcato a Venezia anche Orlando Bloom senza la compagna Katy Perry, impegnata con il tour in Australia (tra i due dopo 9 anni di relazione ci sarebbe aria di crisi, non ancora ufficializzata dalla coppia). Come mostrano alcuni scatti pubblicati da ‘Tmz’ e ‘Just Jared’, l'attore ha indossato canotta e pantaloncini, forse per avere un po’ di sollievo dal caldo torrido, ed è stato fotografato al fianco delle sorelle Kardashian al The Gritti Palace, uno degli hotel extra-lusso prenotati da Bezos per il soggiorno degli inviati.

Tra gli altri invitati avvistati oggi Domenico Dolce e Ivanka Trump e, secondo i media internazionali, sarebbe arrivato anche il fondatore di Microsoft, Bill Gates.