A cura di AdnKronos

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha annunciato sanzioni degli Stati Uniti contro Francesca Albanese, l'italiana relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei territori palestinesi, "per i suoi sforzi illegittimi e vergognosi di sollecitare un'azione della Corte penale internazionale contro funzionari, aziende e dirigenti statunitensi e israeliani". "La campagna di guerra politica ed economica di Albanese contro gli Stati Uniti e Israele non sarà più tollerata. Saremo sempre al fianco dei nostri partner nel loro diritto all'autodifesa", ha dichiarato Rubio.

Nel 2024, Israele ha dichiarato Albanese persona non grata e le ha negato l'ingresso nel Paese dopo che aveva affermato che l'attacco del 7 ottobre era una risposta all'oppressione israeliana, ricorda Haaretz.