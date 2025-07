A cura di AdnKronos

Un bambino di tre anni è precipitato dalla finestra al terzo piano di una palazzina in via Bassano del Grappa a Bolzano. Soccorso dal 118, è stato trasportato in ospedale a Bolzano in codice rosso: ha riportato diverse fratture ma non è in pericolo di vita.

Il bimbo, da una prima ricostruzione, che era in casa con alcuni familiari è salito su una sedia vicina alla finestra e si è arrampicato su un termosifone per sporgersi dalla finestra dove è poi precipitato. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto i carabinieri della compagnia di Bolzano.