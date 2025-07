A cura di AdnKronos

Seicento milioni di euro per favorire l'acquisto di almeno 39mila veicoli elettrici. È l'obiettivi dei nuovi incentivi che dovrebbero partire a settembre, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza del parco circolante, sostituendo un'auto 'tradizionale' (cioè con motore a combustione termica) con uno alimentato da batterie. Per i dettagli bisognerà attendere il decreto allo studio del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in cui saranno definiti criteri e modalità di assegnazione dei sostegni. L'entità del contributo è comunque nota dal momento che si tratta di fondi del Pnrr inizialmente destinati all'installazione di colonnine elettriche e adesso dirottati all'acquisto di vetture a zero emissioni.

Secondo quanto anticipato dal ministro dell'Ambiente Pichetto, tra i soggetti beneficiari degli incentivi vi sono sia le persone fisiche residenti in aree urbane funzionali, ossia le città insieme alle relative aree di pendolarismo, che potranno acquistare veicoli privati elettrici della categoria M1, sia le microimprese per l’acquisto di veicoli commerciali elettrici delle categorie N1 e N2.

L’importo degli incentivi previsti è pari a un massimo di 11mila euro, per i privati con Isee inferiore o pari a 30mila, oppure a un massimo di 9mila euro, per Isee compreso tra i 30 e i 40mila. Per le microimprese, è invece coperto fino al 30% del prezzo di acquisto con un massimale di 20mila euro per veicolo nuovo.

Per facilitare l’accesso agli incentivi verrà allestita una piattaforma informatica, con cui da un lato i soggetti beneficiari potranno accedere agli incentivi e dall’altro gli operatori economici potranno offrire veicoli elettrici nuovi rientranti nelle categorie agevolate.