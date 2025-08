A cura di AdnKronos

La vacanza non può aspettare, i genitori lasciano il figlio di 10 anni in aeroporto per non perdere il volo. E' successo a Barcellona, in un terminal dell'aeroporto El Prat, come racconta l'emittente Antena 3. Il ragazzino, a quanto pare, era sprovvisto di documenti necessari per salire a bordo dell'aereo con mamma e papà. I genitori, però, non hanno rinunciato al viaggio. Il piano? Si parte lo stesso e il bambino resta a terra, in attesa dell'arrivo di un parente. L'episodio è stato ripreso in un video pubblicato anche sui social.

Il ragazzino, secondo la ricostruzione, non aveva un visto da abbinare al passaporto. Un'addetta dell'aeroporto, che ha assistito alla scena, ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Gli agenti hanno bloccato la coppia, che era intenzionata a partire con l'altro figlio. "La polizia ha portato i genitori in un commissariato di zona, dove era stato condotto il bambino di 10 anni. Per loro era tutto normale. Per e per la polizia, ovviamente, no", le parole dell'addetta dello scalo.