A cura di AdnKronos

''La Russia non vuole attaccare nessuno''. Così il leader del Cremlino Vladimir Putin ha risposto alla minaccia che la Russia rappresenterebbe per l'Europa, con i timori che l'esercito di Mosca possa attaccare Paesi europei.

Parlando a Pechino insieme al primo ministro slovacco Robert Fico a Pechino, Putin ha aggiunto che le affermazioni secondo cui la Russia avrebbe intenzione di attaccare altri Paesi europei sono "una provocazione o un segno di incompetenza".

Il presidente russo ha poi ribadito che ritiene ''inaccettabile'' l'ingresso dell'Ucraina nella Nato, mentre non si è mai opposto alla potenziale adesione di Kiev nell'Unione europea.