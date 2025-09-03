A cura di AdnKronos

"Questa edizione del Salone nautico di Genova la definisco potente, in quanto si tratta di una manifestazione autorevole, che ha riconfermato questa autorevolezza nel mercato di riferimento sia nazionale che internazionale. E' un Salone, infatti, che consolida i numeri dell'edizione 2024 e in un contesto economico internazionale di rallentamento generale, con turbolenze geopolitiche importanti, è un traguardo molto importante per noi". Lo ha detto Marina Stella, direttore generale di Confindustria Nautica, alla conferenza stampa di presentazione del 65esimo Salone nautico di Genova, che si terrà dal 18 al 23 settembre 2025, svoltasi a Palazzo Mezzanotte a Milano.

"Avremo tanti espositori, anche internazionali, provenienti da 45 Paesi; oltre mille imbarcazioni esposte e 123 novità. Quello della nautica è un settore che anche quest'anno consolida i risultati dell'edizione 2023 anche come settore di riferimento, come incidenza della nostra nautica da diporto italiana sui mercati globali: ci confermiamo, infatti, leader nel comparto dei super yacht, con oltre il 50% del portafoglio ordini globali -illustra Stella-. Siamo il primo Paese esportatore al mondo di unità da diporto, abbiamo il 19% della quota di mercato mondiale che è un dato importante".

"Questo Salone, che è la vetrina di eccellenza della nautica mondiale, è anche la casa della nautica Made in Italy: dal 1962 si è aperto al mercato e ha consentito all'industria nautica italiana di aggredire i mercati internazionali e di raggiungere i vertici del ranking mondiale, che continuano ad essere riconfermati anche in questi momenti di complessa congiuntura internazionale", conclude il direttore generale di Confindustria Nautica.