Antonio Decaro verso il sì ufficiale alla sua candidatura a governatore della Puglia per il centrosinistra. L'annuncio ufficiale è atteso alla festa regionale dem a Bisceglie, dove alle 20 l'eurodeputato dem è atteso sul palco con la segretaria del Pd Elly Schlein. Ma, dopo giorni di suspense, diverse fonti che seguono il dossier confermano che salvo scossoni dell'ultimissima ora il puzzle della Puglia si è ormai ricomposto. Il sì di Decaro arriverebbe a prescindere dalla presenza nelle liste Avs di Nichi Vendola, determinato a sua volta a confermare la sua candidatura alle regionali.
Regionali Puglia, verso il sì di Decaro a candidatura per il centrosinistra
( 1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos
© Riproduzione riservata