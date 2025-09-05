A cura di AdnKronos

Mattinata insolita alla Camera dei deputati. Uno sciame d'api si è posato sulla catena che sormonta uno dei blocchi di marmo che delimitano l'ingresso di Montecitorio, attirando l'attenzione di passanti e turisti. Per ragioni di sicurezza, l'area è stata subito transennata con delle ringhiere, così da evitare il rischio di punture. Sul posto sono attesi gli apicoltori, che provvederanno al recupero dello sciame e al suo trasferimento in un luogo idoneo.