A cura di AdnKronos

Fratelli d’Italia si conferma il primo partito italiano con il 29,4% delle intenzioni di voto (+0,7% rispetto all’anno scorso). Seguono Pd al 22% (-1,4%), Movimento 5 Stelle 12,6% (+0,1%), Forza Italia 10,2% (+0,2%), Lega 9,2% (+0,1%), AVS 6% (-0,2%), Azione 3% (+0,5%) e Italia viva 2,1% (+0,1%). È quanto emerge dal rapporto Human Index, l’esclusivo indicatore di convergenza che unisce e sintetizza i dati delle ricerche demoscopiche e quelli del web e social listening realizzato da Vis Factor, in collaborazione con l’istituto sondaggistico EMG Different. (VEDI RAPPORTO)

Il presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, come accade da oltre tre anni a questa parte, resta in cima alla classifica di gradimento dei leader politici con il 43,6%: un dato in crescita del 3% rispetto a 4 mesi fa. Si conferma al secondo posto il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, con il 32,8%. Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, con il 27,2%, supera Elly Schlein nel derby interno al centrosinistra e si porta al terzo posto. Poi troviamo l’altro vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, anche lui in crescita con il 26% e infine, al quinto posto, la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, con il 25,5%.

Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è il ministro con il gradimento più alto, pari al 32,8%. Seguono il titolare dell’Interno, Matteo Piantedosi, con il 30,3%, quello della Difesa, Guido Crosetto, con il 29,8%. Poi i ministri dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin con il 28,5%, e dell’Economia, Giancarlo Giorgetti con il 28,3%. In generale il Governo mantiene un gradimento del 40,2%.

Con un sentiment positivo del 58,9% Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche ricandidato dal centrodestra alle elezioni del 28 e 29 settembre prossimi, prevale sul rivale Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro e candidato del centrosinistra, che raccoglie il 49,8%. I temi connessi alle elezioni regionali delle Marche più discussi sui social sono: sanità (28,5%), sviluppo del territorio (19,1%), economia (18,8%), turismo (17,5%), infrastrutture (10,7%).

Con un sentiment positivo del 55,5% Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria ricandidato dal centrodestra alle elezioni del 5 e 6 ottobre prossimi, è in testa rispetto al rivale Pasquale Tridico, europarlamentare e candidato del centrosinistra, che raccoglie il 39,6%. I temi connessi alle elezioni regionali della Calabria più discussi sui social sono: infrastrutture (25,4%), economia (19,2%), sanità (14,6%), turismo (10,4%), sicurezza (8,8%).