Una donna e un uomo, entrambi peruviani di 38 anni, sono stati investiti domenica sera in via Leone XIII, a Roma. La donna è stata trasportata all’ospedale San Camillo mentre l’uomo è morto. Sul posto gli agenti del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale. Il conducente del veicolo, Ford Focus, un cittadino italiano di 65 anni, che si è fermato sul posto, è stato poi trasportato al San Camillo per gli accertamenti di rito. Indagini in corso da parte della Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.
Auto investe due pedoni a Roma, morto un 38enne
( 1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos
