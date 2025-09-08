Un operaio di 69 anni è morto in un incidente sul lavoro questa mattina alle 7.30 in via Genova 87 a Torino. Da una prima ricostruzione, l'uomo è precipitato dal cestello di una gru, da un'altezza di 12 metri. Sul posto Spresal e i carabinieri della stazione Lingotto.
Cade da cestello di una gru a Torino, morto operaio 69enne
( 1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos
© Riproduzione riservata