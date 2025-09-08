Pedro Sanchez annuncia una serie di "misure per mettere fine al genocidio a Gaza". In una dichiarazione dalla Moncloa, il premier spagnolo ha detto che il suo governo "ha deciso di compiere un nuovo passo avanti e di attuare immediatamente nove misure supplementari per porre fine al genocidio a Gaza, perseguire i responsabili e sostenere la popolazione palestinese”. Tra queste, un embargo sulla vendita di armi a Israele e il divieto di accogliere nei porti del Paese navi cariche di carburante destinato alle Idf.
Gaza, dalla Spagna di Sanchez "nuove misure per mettere fine al genocidio"
( 1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos
