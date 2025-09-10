A cura di AdnKronos

La Global Sumud Flottilla, la flotta di navi civili internazionali dirette da tutto il Mediterraneo a Gaza per portare aiuti umanitari ai civili e rompere il blocco di Israele, fa sapere attraverso i suoi canali social che "il 9 settembre è stata colpita da un drone un'altra nave mentre si trovava in acque tunisine". La nave in questione si chiama "Alma e batte bandiera britannica".

"Le prove video - si legge in un post su Instagram - suggeriscono che un drone, senza luce quindi non poteva essere visto, ha fatto cadere un dispositivo che ha dato fuoco al ponte dell'Alma".

"Le fiamme - riferiscono gli attivisti - sono state estinte velocemente e nessun membro dell'equipaggio è rimasto ferito". Nonostante gli attacchi la missione "proseguirà con determinazione".

Ieri a essere colpita "da un drone israeliano" era stata la Family boat con a bordo anche Greta Thunberg. Nonostante le smentite del governo tunisino oggi gli attivisti confermano le accuse affermando in un post su Instagram che "i membri dell'equipaggio hanno recuperato un dispositivo elettronico carbonizzato dal ponte.

Mentre un'indagine completa è in corso, la presenza di tale dispositivo fornisce ulteriori indicazioni che la barca è stata deliberatamente presa di mira".