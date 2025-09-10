A cura di AdnKronos

"Gli italiani dall’Europa si aspettano più interventi economici e sulla competitività che non sulla difesa e sicurezza".

Lo ha dichiarato Lorenzo Pregliasco, direttore di YouTrend, intervenendo in collegamento da Roma durante l’analisi del discorso sullo Stato dell’Unione 2025 di Ursula von der Leyen, trasmesso da Adnkronos. "Il discorso della Presidente ha posto un forte accento sull’indipendenza e sull’autonomia europea, temi che trovano consonanza con l’opinione pubblica: quasi 7 italiani su 10 condividono l’idea che l’Ue debba avere un ruolo più importante per affrontare le sfide globali".

Pregliasco ha sottolineato l’importanza della autonomia strategica europea, anche in relazione agli equilibri con gli Stati Uniti: "Il nostro sondaggio indica che la maggioranza degli italiani oggi preferisce rafforzare l’indipendenza europea piuttosto che puntare a un compromesso con Washington. È un elemento chiave per comprendere le aspettative dei cittadini sugli equilibri transatlantici".

Infine, l’analista ha evidenziato le criticità sul piano economico: "Sul fronte dei dazi e dell’accordo con gli Stati Uniti, circa 7 italiani su 10 esprimono giudizio negativo. Questo indica che, pur essendoci punti di consonanza tra le posizioni della Presidente e l’opinione pubblica, le priorità economiche restano centrali per gli italiani, più della difesa e della sicurezza, pur comprese come priorità".