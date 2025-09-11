La Polonia ha annunciato la limitazione del traffico aereo al suo confine orientale a seguito dell'intrusione dei droni russi nel suo territorio. Questa restrizione, in vigore fino all'inizio di dicembre, "è stata introdotta per garantire la sicurezza nazionale", ha scritto in un comunicato l'Agenzia polacca per la navigazione aerea.
Droni russi sulla Polonia, Varsavia limita traffico aereo nell'est
( 1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos
Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 353.303.00.84 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie"
Chi già riceveva le nostre news deve ripetere la procedura per continuare a riceverle.
Seguici su
Ricevi le nostre notizie da Google News
© Riproduzione riservata