A quanto apprende l'Adnkronos, la Polizia postale ha sequestrato il sito Phica.eu, finito al centro delle denunce di decine di donne italiane. Il sito conteneva foto di donne, anche note, pubblicate online senza il loro consenso e accompagnate da commenti sessisti.
Siti sessisti, sequestrato Phica.eu
( 1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos
