A cura di AdnKronos

''Dopo le nubi, Febo", ovvero, dopo la tempesta torna sempre il sole. E in effetti, dopo le perturbazioni e le piogge insistenti degli ultimi giorni, all’orizzonte si intravede una nuova svolta meteo.

Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma un deciso miglioramento delle condizioni meteo grazie al ritorno in grande stile di un vasto campo di alta pressione che, già dalla giornata di domenica 14 settembre, si distenderà su buona parte del bacino del Mediterraneo inglobando anche il nostro Paese.

Oltre ad una maggiore stabilità atmosferica con tanto da Nord a Sud, è atteso anche un deciso aumento delle temperature con valori che si porteranno diffusamente oltre le medie climatiche di riferimento. In avvio della prossima settimana sono previste punte massime intorno ai 26-27°C sulle pianure del Nord, e fino a 28-30°C al Centro Sud e sulle due Isole Maggiori (in Sicilia e Puglia previsti picchi a 33-34°C come in pieno agosto).

A parte il passaggio di un rapido fronte temporalesco nel corso di martedì 16 sulle regioni del Triveneto, l’Italia si troverà in un vero e proprio "blocco atmosferico", ovvero una distensione dell'anticiclone per diverse migliaia di chilometri (da sud-ovest verso est/nordest) a protezione di quasi tutto il bacino del Mediterraneo, da Gibilterra fino al cuore del continente (Germania e Francia) almeno fino al 20/21 di settembre.

Qualcosa potrebbe iniziare a cambiare in vista dell’Equinozio d’Autunno (lunedì 22 settembre). Nell’ultima parte del mese infatti delle correnti più fredde e instabili in discesa dal Nord Europa tenteranno di erodere l’Anticiclone, cercando uno sbocco anche verso il bacino del Mediterraneo. Un tentativo che, ve lo diciamo chiaramente, non sarà per nulla semplice ma, nel caso di perturbazioni particolarmente organizzate, non è escluso che possa aver successo, provocando una fase di maltempo caratterizzata magari da forti precipitazioni a causa dei contrasti che potrebbero crearsi dopo questa fase di caldo fuori stagione.

NEL DETTAGLIO

Domenica 14. Al Nord: stabile e tanto sole, specie al pomeriggio. Al Centro: sereno o con più nubi su Toscana e Marche. Al Sud: bel tempo.

Lunedì 15. Al Nord: sole e temperature in aumento. Al Centro: stabile e più caldo. Al Sud: sole e caldo

Martedì 16. Al Nord: sole e temperature in aumento. Al Centro: stabile e più caldo. Al Sud: sole e caldo

TENDENZA: netta rimonta anticiclonica, bel tempo e più caldo.