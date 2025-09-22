A cura di AdnKronos

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha affermato di conservare “bei ricordi” del presidente americano Donald Trump, che ha incontrato tre volte durante il primo mandato del repubblicano. “Personalmente conservo un buon ricordo dell'attuale presidente americano Donald Trump”, ha dichiarato Kim, citato dall'agenzia di Stato Kcna, dicendosi aperto a una ripresa del dialogo con gli Stati Uniti se questi ultimi rinunciassero a chiedere alla Corea del Nord di abbandonare le sue armi nucleari.