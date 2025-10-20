A cura della Redazione

La procura di Rieti ha aperto un fascicolo per omicidio volontario, al momento contro ignoti, dopo la morte di Raffaele Marianella, l'autista 65enne deceduto in seguito all’assalto di ieri sera al pullman dei tifosi del Pistoia Basket.

L'uomo è stato colpito al collo da un sasso lanciato contro il mezzo al termine del match di Serie A2 contro la Sebastiani Rieti. Marianella si trovava a bordo del pullman come secondo autista quando, poco dopo la fine della partita vinta dal Pistoia Basket, il mezzo è stato preso di mira da una violenta sassaiola. I pm della Procura, guidata dal procuratore Paolo Auriemma, hanno delegato le indagini agli investigatori della Squadra Mobile e della Digos. Da ieri sera sono decine i testimoni sentiti.

L'assalto al pullman e la morte dell'autista

L'assalto al pullman dei tifosi di Pistoia è avvenuto ieri lungo la superstrada Rieti-Terni, all'altezza dello svincolo di Contigliano. Il pullman è stato colpito da pietre e altri oggetti contundenti. Uno di questi, un mattone, ha centrato in pieno l'autista di scorta del mezzo.

La situazione clinica dell'uomo è stata fin da subito giudicata come grave e, una volta arrivati i soccorsi, si è tentato per più di un'ora di procedere alla rianimazione. I tentativi sono risultati vani, l'uomo che è stato dichiarato deceduto.