A cura di AdnKronos

Emma Bonino, ricoverata da ieri sera all'ospedale Santo Spirito di Roma, è stata trasferita alla Stroke Unit dell'ospedale San Filippo Neri. Lo comunica la Asl Roma 1, evidenziando che il trasferimento ha l'obiettivo di "garantire un setting appropriato" per le cure della paziente, arrivata nella serata di domenica 30 novembre al pronto soccorso del Santo Spirito e ricoverata in terapia intensiva.

A quanto si era appreso in mattinata, la fondatrice di +Europa era vigile e le sue condizioni stabili. Erano però attesi ulteriori accertamenti prima della diramazione del bollettino medico.

Emma Bonino ha 77 anni e in passato era guarita da un tumore al polmone. Era già stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva del Santo Spirito di Roma nell'ottobre del 2024 per problemi respiratori. Pochi giorni dopo le dimissioni dall'ospedale, l'inaspettata visita a sorpresa di Papa Francesco, che la leader radicale volle celebrare con una foto su Instagram che li ritraeva al sole, sulla terrazza di casa Bonino, uno di fronte all'altro, entrambi accomodati sulla sedia a rotelle.