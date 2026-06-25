Terremoto in Venezuela, due le scosse violente. La stima: "Morti potrebbero essere più di 10mila"

A cura della Redazione

Potrebbero essere più di 10mila i morti a causa del violento terremoto che ha colpito oggi, giovedì 25 giugno, il Venezuela. Due le scosse di magnitudo 7.2 e 7.5: la prima si è verificata nell'area di San Felipe, capitale dello stato di Yaracuy nel nord del Paese, poco dopo le 18 locali di mercoledì 24 giugno. Dopo appena 40 secondi, la più forte è stata registrata a 23 km a sudest di Yumare, nello stesso stato a circa 300 km da Caracas. A seguire, sono state registrate oltre 20 scosse di assestamento avvertite nel nord-est del Paese.

La presidente Delcy Rodriguez ha annunciato che almeno 32 persone sono morte e 700 sono rimaste ferite. Ma secondo le stime diffuse dall'Us Geological Survey, vi è una probabilità del 44% che il bilancio delle vittime del sisma superi le 10mila persone e una probabilità del 30% che superi le 100mila.

L'agenzia, che fa parte del Dipartimento degli Interni degli Stati Uniti, ha emesso un "allarme rosso" sul proprio sito web in merito a vittime e perdite economiche causate dal terremoto. "E' probabile un elevato numero di vittime e danni ingenti, il disastro è probabilmente di vasta portata", ha affermato l'Usgs.