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Legge elettorale, Schlein: "Irricevibile, opposizioni faranno muro". Forza Italia verso sì a preferenze

Legge elettorale, Schlein: "Irricevibile, opposizioni faranno muro". Forza Italia verso sì a preferenze

La leader Pd: "Dopo la sconfitta al referendum costituzionale è un chiaro tentativo di realizzare il premierato". Lega: "Ok a emendamento Fdi-Nm-Udc".

(2 minuti di lettura)
A cura di AdnKronos

La nuova legge elettorale approda oggi nell'aula della Camera. "Questa pessima legge elettorale è irricevibile, nel metodo e nel merito - ha detto la segretaria Elly Schlein alla riunione congiunta dei gruppi Pd di Camera e Senato - Se la sono costruiti su misura per paura di perdere le elezioni, facendo forzature costanti in Parlamento. Dopo la sconfitta al referendum costituzionale è un chiaro tentativo di realizzare il premierato con la legge elettorale. Ed è incredibile che questa sia la sola priorità di questa destra in un Paese con la crescita a zero, i salari tra i più bassi e le bollette più care d’Europa".

"Noi - ha detto Schlein - continueremo a fare muro insieme alle altre opposizioni contro questa pessima legge elettorale. Con questa destra non voteremo nulla, mentre voteremo tutti gli emendamenti soppressivi e quelli comuni presentati con i nostri alleati. Voteremo anche tutti gli emendamenti dei nostri alleati che pure superano le liste bloccate con collegi uninominali o preferenze".

Forza Italia verso ok a preferenze

Forza Italia sarebbe orientata a votare sì, a quanto si apprende da fonti parlamentari, all'emendamento sulle preferenze alla nuova legge elettorale, presentato da Fratelli d'Italia-Noi Moderati e Udc. La decisione finale, però, uscirà dalla riunione dei gruppi azzurri, convocata per oggi alle 12.

Lega: "Ok a emendamento Fdi-Nm-Udc"

"In vista dei voti previsti da oggi in Aula sulla legge elettorale, la Lega si è riunita per valutare l’emendamento proposto da Fdi, Noi Moderati e Udc. Avendo riscontrato che si prevede un sistema misto che garantisce la governabilità e la possibilità di dare voce ai territori per la scelta dei propri rappresentanti, il partito darà indicazione al proprio gruppo alla Camera di esprimere un voto favorevole all’emendamento in oggetto". Così una nota della Lega.

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