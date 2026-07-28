Nazionale, Malagò: "Mancini nuovo ct, è l'uomo giusto. Ranieri sarà dt. Stop a Pirlo? Questione di opportunità"

A cura della Redazione

Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico dell'Italia, con Claudio Ranieri che invece ricoprirà il ruolo di direttore tecnico. Oggi, martedì 28 luglio, il presidente della Figc Giovanni Malagò ha annunciato la nomina dell'ex ct sulla panchina azzurra, mentre l'ex dirigente della Roma prenderà il posto di Paolo Maldini, dimessosi insieme al consulente Leonardo dopo soli 17 giorni dalla nomina per il naufragio della pista che portava ad Andrea Pirlo, stoppato dallo stesso Malagò a causa dei suoi rapporti commerciali con Fonbet, provider russo di scommesse.

"Ho ritenuto che Roberto Mancini fosse la persona" giusta "per il ruolo di ct", ha detto Malagò, presidente della Figc, dopo la riunione del Consiglio federale. "Claudio Ranieri ha invece garantito il suo impegno, lavorerà nel delicatissimo ruolo" di direttore tecnico, "domani alle 18 è prevista una conferenza stampa di Roberto Mancini e Claudio Ranieri", dice Malagò.

Malagò ha poi fatto chiarezza sul caso Pirlo, che ha portato al passo indietro di Maldini e Leonardo: "C'era un candidato definito e per certi versi concordato, su indicazione del direttore tecnico Paolo Maldini coadiuvato da Leonardo in qualità di consulente. Poi l''involuzione' sul nome di Pirlo ha portato il sottoscritto a non approvare più la candidatura per questioni di opportunità".

"Non ci sono altre interpretazioni dei fatti o altre verità che hanno determinato questa scelta. Non ero al corrente, e non ne era nemmeno il direttore tecnico, di questa collaborazione" tra Pirlo e il provider russo di scommesse "da luglio 2025".