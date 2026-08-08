Torino, ciclisti investiti da un'auto dopo lite: 4 feriti, uno in prognosi riservata

A cura di AdnKronos

Litiga con un gruppo di ciclisti e li investe con la sua auto. Quattro ciclisti sono rimasti feriti, di cui uno in prognosi riservata, dopo essere stati investiti in seguito a una lite a Lanzo Torinese (Torino), oggi sabato 8 agosto.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri che stanno indagando sull'accaduto, un uomo, alla guida di un’auto, avrebbe investito volontariamente i ciclisti dopo un diverbio per futili motivi probabilmente legati alla viabilità. Subito dopo l’accaduto, l'automobilista si è presentato spontaneamente ai carabinieri. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica. Saranno svolti accertamenti di natura tossicologica nei confronti dell'uomo.

Sul posto, dopo l'incidente, sono intervenuti anche il 118 di Azienda Zero con diverse ambulanze e l'elicottero del Servizio regionale di elisoccorso. Due pazienti sono stati trasportati in elicottero al Cto, altri due sono stati trasportati al Giovanni Bosco in codice giallo: hanno riportato diversi traumi e fratture.