YMA-latte

Torino, ciclisti investiti da un'auto dopo lite: 4 feriti, uno in prognosi riservata

Torino, ciclisti investiti da un'auto dopo lite: 4 feriti, uno in prognosi riservata

Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica

(2 minuti di lettura)
A cura di AdnKronos

Litiga con un gruppo di ciclisti e li investe con la sua auto. Quattro ciclisti sono rimasti feriti, di cui uno in prognosi riservata, dopo essere stati investiti in seguito a una lite a Lanzo Torinese (Torino), oggi sabato 8 agosto.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri che stanno indagando sull'accaduto, un uomo, alla guida di un’auto, avrebbe investito volontariamente i ciclisti dopo un diverbio per futili motivi probabilmente legati alla viabilità. Subito dopo l’accaduto, l'automobilista si è presentato spontaneamente ai carabinieri. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica. Saranno svolti accertamenti di natura tossicologica nei confronti dell'uomo.

Sul posto, dopo l'incidente, sono intervenuti anche il 118 di Azienda Zero con diverse ambulanze e l'elicottero del Servizio regionale di elisoccorso. Due pazienti sono stati trasportati in elicottero al Cto, altri due sono stati trasportati al Giovanni Bosco in codice giallo: hanno riportato diversi traumi e fratture.

WhatsApp News

Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp

Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Apri WhatsApp
Fonte Preferita Google

Aggiungi TorreSette alle tue fonti Google preferite

Resta sempre aggiornato sulle ultime notizie di TorreSette direttamente da Google News.

★ Aggiungi TorreSette

Dopo il click, conferma TorreSette nella schermata Google.

★ Come aggiungere TorreSette

  1. Premi Aggiungi TorreSette
  2. Nella schermata Google seleziona TorreSette
  3. Conferma la selezione
Schermata Google con TorreSette selezionato come fonte preferita
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

LE PIÙ VISTE