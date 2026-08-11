Rassegna stampa di oggi 11 agosto: terremoto in Colombia, missili sull'Ucraina, Italia nella morsa del caldo

A cura della Redazione

Terremoto devastante in Colombia, torna l'incubo della guerra in Ucraina con nuovi missili russi su Kiev e Zaporizhzhia. In Italia resta protagonista il caldo, mentre a Napoli è ancora bollino rosso. Tensioni internazionali anche sullo Stretto di Hormuz e tra Italia e Spagna per la crisi di Ceuta. Nello sport riflettori sugli Europei di nuoto. Queste ed altre le principali notizie selezionate dalla redazione di torresette.news.

CRONACA

Colombia, terremoto di magnitudo 7.4: decine di vittime e persone sotto le macerie

È una delle notizie più drammatiche di questa mattina. Un violentissimo sisma di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia, con epicentro nell'area di San José del Palmar. Il terremoto è stato avvertito in gran parte del Paese e ha provocato crolli e gravi danni. Il bilancio, ancora provvisorio, è di almeno 132 vittime, ma si teme possa aumentare. Segnalati anche bambini sotto le macerie dell'ospedale universitario di Cali.

Caldo, Napoli ancora da bollino rosso: temperature fino a 35 gradi

Non concede tregua l'ondata di calore che sta interessando la Campania. Napoli resta oggi tra le città da bollino rosso, con temperature che potranno raggiungere i 35 gradi. E potrebbe andare ancora peggio domani, quando in Campania sono attesi picchi fino a 37 gradi. Particolare attenzione per anziani, bambini e persone fragili.

Italia nella morsa del caldo, Ferragosto potrebbe arrivare a 40 gradi

La breve parentesi di temporali non dovrebbe mettere fine all'estate rovente. Le previsioni indicano una nuova intensificazione del caldo durante la settimana di Ferragosto, con 38-39 gradi in diverse città e punte vicine ai 40. Resta elevata anche l'attenzione per gli incendi soprattutto nelle regioni del Centro-Sud.

Etna ancora in attività, stop all'aeroporto di Catania

Prosegue l'attività eruttiva dell'Etna. L'aumento dei fenomeni vulcanici ha portato alla decisione di fermare temporaneamente le operazioni dell'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania, con inevitabili conseguenze sui collegamenti aerei in uno dei periodi di maggiore traffico turistico dell'anno.

ESTERI

Ucraina, notte di missili russi: esplosioni a Kiev e Zaporizhzhia

Nuova notte di guerra in Ucraina. Missili balistici russi hanno colpito Kiev e Zaporizhzhia, provocando vittime e numerosi feriti. Le autorità ucraine hanno segnalato forti esplosioni nelle due città e nuovi danni agli edifici. A Zaporizhzhia il bilancio riportato nelle ultime ore è di almeno cinque morti e venti feriti.

Russia pronta ad aumentare ancora la produzione di droni

Mosca starebbe preparando un ulteriore incremento della propria capacità produttiva militare. Secondo l'intelligence ucraina, la Russia punta a raggiungere 11mila droni prodotti nel solo mese di agosto, mentre continua la pressione sulle città ucraine attraverso attacchi aerei e missilistici.

Gaza, Netanyahu frena sul piano di pace americano

Resta incerto il futuro del piano statunitense per Gaza. Dopo le indiscrezioni su una possibile apertura, il governo israeliano continua a porre come condizione il disarmo completo di Hamas. Il dossier resta al centro del confronto con l'amministrazione Trump e della pressione diplomatica internazionale.

Iran, Trump rivendica il controllo di Hormuz e torna ad alzare i toni

Nuove tensioni tra Washington e Teheran. Donald Trump ha rivendicato il controllo dello Stretto di Hormuz e respinto le richieste iraniane di risarcimento per i danni provocati durante i mesi di guerra. Il presidente americano ha usato toni durissimi anche nei confronti della leadership iraniana.

POLITICA

Ceuta, resta alta la tensione tra Italia e Spagna

Non si placa lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid sulla crisi di Ceuta. La Spagna ha rafforzato i controlli per chi arriva dall'Italia, mentre un dossier dell'intelligence segnala un concreto rischio terroristico nell'enclave. Dal 13 agosto sarebbero inoltre sospesi i congedi per i militari spagnoli dispiegati nell'area.

Schengen, Tajani contro Madrid: «La ritorsione della Spagna è inaccettabile»

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani interviene sulle tensioni con Madrid e sui controlli introdotti dalla Spagna. Per il vicepremier, una volta terminata l'emergenza dovrà essere ripristinata pienamente la libera circolazione prevista da Schengen. Tajani ha definito «inaccettabile» quella che considera una ritorsione spagnola.

SPORT

Europei di nuoto, Italia a caccia di altre medaglie: oggi tocca a Ceccon e Pilato

Seconda giornata delle gare in vasca agli Europei di nuoto. Dopo l'argento conquistato da Alberto Razzetti nei 400 misti, oggi tornano in acqua numerosi azzurri. Tra i protagonisti attesi Thomas Ceccon nei 200 dorso e Benedetta Pilato nei 100 rana. In programma anche la staffetta 4x100 misti mista.

Serie A verso il via, ultimi test prima dell'inizio del campionato

Si avvicina l'inizio della nuova stagione di Serie A e le squadre stanno completando la preparazione con le ultime amichevoli estive. Gli allenatori utilizzano questi test per definire formazioni e gerarchie in vista delle prime gare ufficiali.