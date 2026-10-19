TorreSette torresette.news
Caro carburanti, continua la protesta dei tir: stop e rallentamenti su A1 e A30
La mobilitazione degli autotrasportatori paralizza diversi snodi autostradali. Disagi per gli automobilisti e percorsi alternativi consigliati
Continua la protesta dei tir contro il caro carburante. In Campania circolazione rallentata o addirittura bloccata lungo gli snodi autostradali, tra cui l'A1 e l'A30, tra Napoli Nord, Caserta Sud (dove la strada è occupata), Caserta Nord, ma anche a Palma Campania, Sarno, Nocera-Pagani. La protesta degli autotrasportatori è partita verso mezzanotte in zona Caianello e sta fortemente condizionando la viabilità in Campania.
Alle 3 circa, sulla A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il nodo con la A30 Caserta-Salerno per chi proviene da Napoli, a causa della protesta degli autotrasportatori. Attualmente, per lo stesso motivo, si registrano 2 chilometri di coda nel tratto compreso tra Villa Literno-Pomigliano e la barriera di Napoli Nord verso Roma e 2 chilometri di coda nel tratto compreso tra la barriera di Napoli Nord e Caserta Nord verso Roma. Code di 3 chilometri anche sull'A30 Caserta-Salerno, nel tratto compreso tra Maddaloni e il Bivio con la A1 verso Caserta. Sul posto sono presenti pattuglie della Polizia stradale e il personale del 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.
Agli utenti in viaggio da Napoli e diretti verso Salerno, si consiglia di percorrere la A16 Napoli-Canosa verso Bari e proseguire sulla A30 verso Salerno. Agli utenti in viaggio in A1, provenienti da Napoli e diretti verso Roma, si consiglia di uscire a Caserta Sud, seguire le indicazioni per Maddaloni, proseguire sulla SS700 in direzione Capua/Santa Maria Capua Vetere e rientrare in A1 alla stazione di Santa Maria Capua Vetere. Agli utenti in viaggio in A16, provenienti da Bari e diretti verso Roma, si consiglia di uscire alla stazione di Benevento, percorrere la SS 372 Telesina e rientrare in A1 alla stazione di Caianello.
TORRESETTE AI
Chiedi a TorreSette AI
Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.
Oppure scegli una di queste
TorreSette AI può aiutarti con:
- Riassunti e approfondimenti delle notizie
- Il contesto e i precedenti di una storia
- Altri articoli collegati a questo
Vedi prima le notizie che ti interessanoDì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: le nostre notizie ti compaiono più in alto quando cerchi. Lo decidi tu e lo puoi togliere quando vuoi.
© Riproduzione riservata – TorreSette · https://www.torresette.news/24-news/2026/10/19/caro-carburanti-continua-la-protesta-dei-tir-stop-e-rallentamenti-su-a1-e-a30
Commenti
Per commentare serve l'accesso. I commenti compaiono dopo l'approvazione della redazione.