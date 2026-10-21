Il Sud è al collasso, ma l'Italia guarda altrove: il peso del "milanocentrismo"

Una crisi economica diventa anche una questione pubblica nel momento in cui modifica la vita ordinaria delle persone. Non servono immagini spettacolari per riconoscerla: bastano le consegne che saltano, i rifornimenti incerti, le imprese costrette a rivedere i turni, le famiglie che incontrano difficoltà nell’acquisto di beni essenziali. È in questa dimensione quotidiana che la protesta degli autotrasportatori nel Mezzogiorno rivela la propria portata: non soltanto una vertenza di categoria, ma una prova di vulnerabilità del sistema produttivo e distributivo nazionale.

L’emergenza oltre i blocchi

I presidi e le interruzioni della circolazione legati al caro carburanti hanno prodotto disagi in diverse aree del Sud, in particolare in Campania, Calabria e Puglia. In Sicilia il fermo è stato revocato, pur restando lo stato di agitazione. Il Governo ha annunciato lo sblocco di 480 milioni di euro e altri interventi; un nuovo confronto è previsto per il 27 ottobre. Resta, intanto, la distanza tra le misure prospettate e le richieste di una parte del settore.

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In Campania le difficoltà si sono manifestate nella distribuzione alimentare, nei rifornimenti di carburante, nella mobilità e nelle attività produttive, con ripercussioni anche su filiere simboliche come quella della mozzarella di bufala. Non si tratta di descrivere un Mezzogiorno interamente paralizzato: le situazioni variano da territorio a territorio e le generalizzazioni rischiano di deformare i fatti. Ma sarebbe altrettanto sbagliato ridurre la somma dei disservizi a un inconveniente circoscritto.

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Il Sud è al collasso. È una formula forte, che non descrive una paralisi uniforme di tutte le regioni meridionali, ma restituisce la pressione crescente su territori, imprese e famiglie investiti dai blocchi. Quando le merci tardano ad arrivare, la produzione rallenta e l’accesso ai beni essenziali diventa incerto, la protesta smette di essere una vertenza circoscritta e assume la dimensione di una crisi economica e sociale. La gravità di questa situazione merita un’attenzione nazionale proporzionata ai suoi effetti, non alla sua collocazione geografica.

La logistica non conosce i confini delle rappresentazioni politiche. Materie prime, prodotti agricoli, alimenti trasformati e merci viaggiano lungo reti che attraversano l’intero Paese. Quando una di queste reti si interrompe al Sud, il danno è già nazionale, prima ancora di essere avvertito nei mercati del Centro-Nord.

La geografia dell’attenzione

È qui che la cronaca impone una riflessione sul modo in cui l’Italia racconta sé stessa. Non è necessario sostenere che la crisi sia stata ignorata dai mezzi d’informazione: sarebbe una tesi troppo netta e difficilmente difendibile. La domanda è un’altra: quale continuità, quale rilievo e quale profondità di analisi vengono riservati a un’emergenza quando il suo epicentro è lontano dai principali centri editoriali ed economici?

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Milano occupa una posizione centrale nel sistema finanziario, imprenditoriale e mediatico italiano. È il risultato di una storia economica precisa, non una colpa. Il problema nasce quando quella centralità si trasforma, quasi senza che ce ne accorgiamo, in un criterio di selezione delle notizie. Il “milanocentrismo”, prima ancora che un eccesso di attenzione verso una città, è il rischio di assumere un punto di osservazione particolare come se fosse quello dell’intero Paese.

Un disagio che investe la produzione e la distribuzione nel Mezzogiorno non acquista importanza soltanto quando comincia a produrre effetti a Milano. Eppure è proprio questa la distorsione che un’informazione realmente nazionale dovrebbe saper evitare: misurare la gravità di un fatto non per ciò che accade nei territori coinvolti, ma per la sua capacità di raggiungere i luoghi ritenuti centrali.

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La normalizzazione delle difficoltà

Il Sud viene raccontato da decenni attraverso problemi che nessuno può negare: criminalità, fragilità infrastrutturali, servizi insufficienti, disoccupazione, divari sociali. Denunciarli è un dovere del giornalismo. Ma la loro ripetizione può produrre un paradosso: ciò che dovrebbe suscitare allarme finisce per apparire ordinario, quasi fosse una condizione naturale dei territori meridionali.

È una forma sottile di assuefazione. Se un’interruzione dei servizi in un’area del Paese è considerata un fatto eccezionale e in un’altra viene letta come l’ennesima manifestazione di un ritardo strutturale, non cambia soltanto il linguaggio: cambia il valore pubblico attribuito alle persone che ne subiscono le conseguenze. La pari dignità dei territori comincia anche dal rifiuto di considerare normale ciò che normale non è.

Le ragioni della protesta e i diritti dei cittadini

Riconoscere la gravità della crisi non significa giustificare indistintamente i blocchi. Le imprese di autotrasporto denunciano costi e condizioni che incidono sulla sostenibilità del loro lavoro; le loro rivendicazioni devono essere ascoltate e verificate nel merito. Allo stesso tempo, i cittadini hanno diritto a muoversi, a lavorare, a ricevere forniture e a non vedere compromessi servizi essenziali. La legittimità delle ragioni di una protesta non rende automaticamente legittima ogni sua conseguenza.

La responsabilità della politica è evitare che il confronto si esaurisca in un braccio di ferro. Quella dell’informazione è non scegliere scorciatoie: né demonizzare chi protesta né relegare a semplice effetto collaterale il costo sopportato da lavoratori, famiglie e imprese. Soprattutto, occorre guardare oltre l’emergenza: dipendenza dal trasporto su gomma, fragilità delle infrastrutture, costi energetici e scarsa capacità di assorbire interruzioni improvvise non sono problemi nati con questa mobilitazione.

Il criterio con cui si racconta un Paese

Quando i camion riprenderanno a circolare e i rifornimenti torneranno regolari, resterà aperta una questione più ampia. Il Mezzogiorno non ha bisogno di indulgenza, né di un trattamento privilegiato. Ha bisogno che i fatti che lo riguardano siano valutati con lo stesso rigore e la stessa attenzione riservati a quelli che si verificano altrove.

Il problema non è stabilire se Milano riceva troppa attenzione, ma chiedersi perché altre parti del Paese ne ricevano meno, anche quando sono al centro di crisi che coinvolgono l’intera economia nazionale. Il peso di una notizia dovrebbe dipendere dalla gravità dei fatti, non dalla distanza dai luoghi in cui si decide cosa raccontare. Finché questa distinzione non sarà chiara, continueremo ad avere un’informazione nazionale nella diffusione, ma non sempre nella prospettiva.