Protesta autotrasportatori, Aveta: “Al fianco di allevatori e agricoltori”

Continuano le proteste degli autotrasportatori per l’aumento dei costi della benzina e del caro vita nella Campania ma anche in altre regioni del Sud.

Il presidente della Commissione Agricoltura regionale della Campania Raffaele Aveta (M5S) ha dichiarato: “Le ragioni della protesta contro il caro gasolio sono pienamente giustificate e meritano il massimo sostegno. Agricoltori, allevatori e autotrasportatori stanno affrontando difficoltà enormi, con costi di produzione ormai insostenibili. Domani sarò in piazza al loro fianco per sostenere le loro richieste e chiedere al Governo risposte concrete”.

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“Ma - continua il presidente - una protesta legittima non si trasformi in un colpo mortale per altri settori produttivi, aggravando ulteriormente la situazione di un'economia territoriale già fragile”.

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La situazione negli ultimi giorni sta avendo un’escalation continua, nonostante le parole del Ministro dei Trasporti Matteo Salvini di immettere ulteriori nuovi fondi a sostegno degli autotrasportatori ed agricoltori.

Il presidente Aveta mostra quindi una legittima preoccupazione per ciò che sta accadendo.

“Gli allevatori che non riescono a consegnare il latte, caseifici costretti a chiudere e prodotti che rischiano di andare perduti. Lo stesso vale per il comparto ortofrutticolo, dove il mancato trasporto di merci deperibili può provocare danni irreparabili. Si garantiscano corridoi per il trasporto di questi prodotti, evitando che a pagare il prezzo della protesta siano proprio altri agricoltori e lavoratori".

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Infine, dichiara, appoggia l’operato della giunta campana, e del suo partito, sulla questione, sperando che determinati interventi assumano carattere nazionale e non solo regionale.

“La Regione Campania sta facendo la propria parte. Il presidente Roberto Fico ha annunciato di aver individuato circa 13 milioni di euro da destinare al contrasto del caro gasolio in agricoltura, e sta valutando ulteriori risorse da inserire nella prossima legge di bilancio. È un primo segnale concreto, ma serve soprattutto un intervento urgente del Governo nazionale, perché senza misure strutturali a sostegno dei costi energetici e dei carburanti, rischiamo di compromettere la tenuta di intere filiere produttive e migliaia di posti di lavoro”.