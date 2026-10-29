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Elicottero militare italiano precipita in Bosnia. I media locali: "Quattro morti e 12 feriti"

Redazione 1 min di lettura
Elicottero militare italiano precipita in Bosnia. I media locali: "Quattro morti e 12 feriti"

L'incidente ha coinvolto un Ch-47 nella regione di Brcko. Meloni: "Il pensiero va alle vittime e alle loro famiglie".

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Un elicottero militare italiano è precipitato in Bosnia. Secondo i media locali, ci sarebbero almeno 4 morti e i feriti sarebbero 12, come riporta il quotidiano Dnevni Avaz.

Nel pomeriggio di oggi, 29 ottobre, un elicottero CH-47 italiano (la scheda), impegnato nell’ambito dell’operazione Eufor Althea è precipitato per cause ancora in corso di accertamento. I soccorsi, sottolineano dalla Difesa, "sono prontamente intervenuti".

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La missione europea Eufor rende noto che nell'incidente sono morti alcuni membri dell'equipaggio e altri sono rimasti gravemente feriti. Secondo quanto riportato dai media locali, i morti sarebbero tre e 12 i feriti. "A seguito dell'incidente, alcuni membri del personale Eufor hanno tragicamente perso la vita e altri sono rimasti gravemente feriti", si legge in una nota della missione.

Eufor ha annunciato l'apertura di un'indagine approfondita per chiarire le cause dell'incidente e ha fatto sapere che fornirà ulteriori informazioni una volta verificate. La missione Eufor è presente in Bosnia-Erzegovina dal 2004, quando subentrò alla forza di peacekeeping della Nato dispiegata dopo la guerra del 1992-1995. Attualmente conta diverse centinaia di militari provenienti da 24 Paesi europei.

Il cordoglio di Mattarella e Meloni

"Ho appreso con profonda commozione la notizia del decesso dei militari occorso nel tragico incidente elicotteristico in teatro operativo bosniaco nell’ambito dell’operazione 'Althea'. In questa triste circostanza, voglia rendersi interprete presso l’Esercito Italiano e il Corpo Militare della Croce Rossa dei miei sentimenti di cordoglio e di commossa solidarietà al dolore provocato da questo tragico evento, chiedendo loro di esprimere ai familiari delle vittime la mia vicinanza e solidarietà". E' il messaggio che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al capo di Stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano.

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