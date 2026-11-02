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Incidente ferroviario in Spagna, identificate due vittime italiane
Sono state identificate le due donne italiane disperse dopo il disastro ferroviario di Toledo. Ferito il fratello di una delle vittime
Due vittime italiane si aggiungono al tragico bilancio dell'incidente ferroviario verificatosi mercoledì scorso a Urda, nella provincia di Toledo, in Spagna, come confermato nelle ultime ore da fonti ufficiali.
Si tratta di una cittadina italo-argentina, Ana Martina Conte Grand, e di una italo-venezuelana, Daniela Milan Parlanti, che finora risultavano disperse. Il fratello della prima, che si trovava con lei a bordo di uno dei due treni coinvolti nell’incidente, è rimasto ferito ed è ricoverato a Toledo.
Intanto, le autorità stanno indagando sulle cause del disastro avvenuto il 28 ottobre, quando un treno in viaggio da Madrid a Siviglia si è scontrato violentemente con un treno fermo a Urda. Tra le vittime c'è l'ex ministra del Lavoro, Fatima Banez, mentre una terza italiana, che risultava dispersa, è stata individuata nei giorni scorsi e sta bene.
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