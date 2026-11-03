Allarme bomba su 4 voli, atterraggi di emergenza in scali europei: chiuso aeroporto a Varsavia, paura a Sofia

Quattro aerei di linea hanno effettuato atterraggi di emergenza per allarmi bomba. Tra gli scali coinvolti ci sono Modlin a Varsavia, Murcia e Sofia; uno degli avvisi sarebbe arrivato via e‑mail secondo le autorità bulgare

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Caos voli internazionali oggi, martedì 3 novembre. L'allarme bomba è scattato su quattro voli di linea oggi, che hanno effettuato atterraggi di emergenza negli aeroporti europei. Si tratta di due aerei di linea diretti in Polonia, a Varsavia, di un terzo aereo atterrato a Murcia, in Spagna, e di quarto partito dall'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, in Israele, e atterrato all'aeroporto di Sofia in Bulgaria dopo un allarme bomba tramite e-mail.

Cosa è successo a Varsavia e in Spagna

L'aeroporto di Modlin a Varsavia è stato chiuso dopo l'atterraggio non previsto, per un allarme bomba a bordo, di un volo di linea della compagnia polacca Lot, proveniente dallo scalo londinese di Heathrow. "Un volo proveniente da Londra è atterrato all'aeroporto di Modlin alle 10:01 con 181 persone a bordo. L'aeroporto è stato chiuso. Siamo in attesa di conoscere l'esito del lavoro degli artificieri", ha dichiarato Adam Szabłowski, portavoce dell'aeroporto di Varsavia Modlin.

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Il Boeing 737 MAX sarebbe dovuto atterrare all'aeroporto Chopin di Varsavia quando è scattato l'allarme. Secondo quanto riferito, gli artificieri hanno ispezionato il velivolo e i bagagli dei passeggeri dopo l'atterraggio. Questo scalo, che si trova a circa 35 chilometri dalla capitale Varsavia, è utilizzato principalmente dalle compagnie low cost.

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''A causa della situazione attuale, l'aeroporto di Varsavia-Modlin rimane chiuso fino a nuovo avviso. I servizi di emergenza stanno lavorando per verificare la minaccia segnalata e garantire la sicurezza di tutte le persone presenti in aeroporto", ha aggiunto Szabłowski.

Nel frattempo, un aereo della Ryanair proveniente da Manchester ha effettuato un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Murcia, nel sud della Spagna, a causa di un'altra minaccia. Come ha spiegato Francisco Lucas, delegato del governo spagnolo nella regione di Murcia, a bordo di quel volo c'erano 121 persone, compreso l'equipaggio. Lucas ha quindi dichiarato che la Guardia Civil, a seguito di un'ispezione, ha escluso la presenza di esplosivi a bordo dell'aereo. L'aeroporto sta riprendendo le normali attività, ha aggiunto in un post su X, ringraziando le squadre di emergenza.

Atterraggio di emergenza a Sofia per aereo proveniente da Israele

Paura anche in Bulgaria. Un aereo proveniente da Israele ha effettuato pochi minuti fa un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Sofia, in Bulgaria, a seguito di un allarme bomba. È quanto riferisce l'agenzia stampa bulgara Bgnes. Secondo le prime informazioni, l'allarme sarebbe stato ricevuto tramite posta elettronica. L'episodio è stato confermato da Lyubomir Nikolov, segretario generale del Ministero dell'Interno bulgaro, come riferito dalla Radio Nazionale Bulgara (Bnr).