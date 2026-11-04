Morto Tinto Brass, addio al maestro del cinema erotico italiano: aveva 93 anni

È morto Tinto Brass, celebre regista e sceneggiatore italiano, considerato uno dei maggiori esponenti del cinema erotico. Aveva 93 anni. Si è spento questa mattina, mercoledì 4 novembre, a Roma. A darne notizia sono stati la moglie Caterina Varzi e i figli Bonifacio e Beatrice.

Nato a Milano il 26 marzo 1933, Brass ha attraversato oltre sessant'anni di cinema, distinguendosi per uno stile provocatorio e anticonformista. Tra i suoi film più celebri “La chiave”, con Stefania Sandrelli, “Paprika”, “Così fan tutte” e “Caligola”. Negli ultimi anni aveva affrontato diversi problemi di salute. Nel 2010 era stato colpito da una grave emorragia cerebrale, mentre nei mesi scorsi aveva subito un nuovo ricovero ospedaliero. Con la sua scomparsa il cinema italiano perde uno dei registi più originali e controversi, capace di sfidare la censura e lasciare un segno nella storia della cinematografia nazionale. I funerali si svolgeranno in forma strettamente privata.