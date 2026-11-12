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Francia, allarme bomba alla stazione di Calais

AdnKronos 1 min di lettura
Francia, allarme bomba alla stazione di Calais

Le autorità hanno avviato le verifiche per accertare la presenza di eventuali ordigni

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È in corso un allarme bomba alla stazione ferroviaria di Calais-Frethun, nel nord della Francia, oggi giovedì 12 novembre. Le autorità - si legge in un post su X della prefettura locale - hanno avviato le verifiche per accertare la presenza di eventuali ordigni.

L'allerta potrebbe avere ripercussioni sul traffico ferroviario nella zona.

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(Immagine AdnKronos)

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