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Francia, allarme bomba alla stazione di Calais
Le autorità hanno avviato le verifiche per accertare la presenza di eventuali ordigni
È in corso un allarme bomba alla stazione ferroviaria di Calais-Frethun, nel nord della Francia, oggi giovedì 12 novembre. Le autorità - si legge in un post su X della prefettura locale - hanno avviato le verifiche per accertare la presenza di eventuali ordigni.
L'allerta potrebbe avere ripercussioni sul traffico ferroviario nella zona.
(Immagine AdnKronos)
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