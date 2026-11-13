Allarmi bomba nelle scuole, le disposizioni del Viminale per evitare allarmismi

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Allarmi bomba nelle scuole: il Viminale emana nuove normative per far fronte a rischi concreti.

In un periodo come questo, in cui a regnare sembrano essere caos e paure, è fondamentale ricevere indicazioni precise e rassicuranti, senza incorrere in inutili allarmismi.

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È per questo che, in seguito a numerose segnalazioni di falsi allarmi bomba da diversi istituti scolastici italiani, è intervenuto il Ministero dell’Interno, impartendo direttive alle autorità territoriali.

Per distinguere le minacce concrete da quelle prive di fondamento, è importante basarsi sul contenuto di una circolare firmata dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che sottolinea l’inattendibilità di messaggi dal contenuto “manifestatamente seriale”.

Con questa espressione, si intendono tutte quelle segnalazioni identiche per sostanza e forma, provenienti dalla stessa fonte e inviate a molteplici destinatari. “È da ritenersi inattendibile la minaccia che presenti carattere manifestamente seriale, risultando costituita da messaggi identici o sostanzialmente analoghi aventi la medesima provenienza e indirizzati indiscriminatamente a una pluralità di destinatari", spiega il ministero.

Verificare la presenza di elementi sospetti rimane, però, una necessità impellente. Tra questi, quelli indicati nella circolare sono il ritrovamento di oggetti sospetti, anomalie segnalate da telecamere di videosorveglianza, precedenti episodi o intimidazioni relative ad un obiettivo preciso.

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Accertata la pericolosità di tali elementi, spetterà al questore avviare accertamenti e misure di sicurezza necessarie, senza impedire lo svolgimento delle ordinarie attività della struttura interessata. Infatti, l’evacuazione delle scuole non sarà immediata, ma dovrà essere necessariamente preceduta da una disposizione da parte del prefetto.

Per monitorare la situazione in tempo reale, è previsto un coordinamento costante tra il Dipartimento della Pubblica sicurezza e gli uffici territoriali. A gestire il tutto sarà il Centro Situazioni, che, attivo a tutte le ore, condividerà tempestivamente le informazioni utili per verificare l’attendibilità di eventuali minacce.

Per evitare il panico generale, il Governo consiglia di rimanere lucidi e di avere fiducia nelle istituzioni, evitando di cadere nella trappola di un panico privo di fondamento. Per questo, andare avanti con la propria vita, non fermando le proprie attività, è la soluzione migliore per affrontare concretamente la situazione e non soccombere agli effetti di un allarmismo incontrollato.